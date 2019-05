Spolek Milion chvilek pro demokracii svolává demonstrace, iniciativa Rekonstrukce státu signalizuje ohrožení nezávislosti justice a opozice varuje před hradní kandidátkou, která má zbavit premiéra trestního stíhání.

Jenže v Česku nezastřelili novináře a nad stíháním mafiánů vcelku úspěšně bdí trojice vedoucích státních zástupců – Pavel Zeman, Ivo Ištvan a Lenka Bradáčová.

Benešová by musela být blázen, aby kvůli prezidentově egu sáhla na nejlepší lidi, které kdy české státní zastupitelství mělo. Je za nimi slušná brázda, na níž jsou skalpy Pavla „katarského prince“ Němce či justičních zametačů.

Je pravda, že má blízko k prezidentu Zemanovi, možná je ale v jeho okolí jediná, která si dovolí mu oponovat. Premiér Babiš řekl, že si bývalou nejvyšší státní zástupkyni a místopředsedkyni ČSSD vybral jako bojovnici proti korupci a klientelismu.

Zkusme aspoň prvních sto dnů jemu a především jí věřit. Nedovedu si totiž představit, že by Benešová přišla do vlády hrát roli užitečného idiota, který zbaví Babiše obžaloby, zamete s klíčovými žalobci a do čela pražského a krajských soudů vybere poslušné panáky. Teprve kdyby s tím začala, nastane čas na hlas v ulicích.