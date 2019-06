Opozice i aktivisté ze spolku Milion chvilek pro demokracii přitom zdůrazňují, že o osudu vlády se vposledku nerozhodne na ulicích, ale u volebních uren a ve sněmovně. Jisté je, že díky tlaku zdola se upevnila pozice nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, což je skvělý výsledek. Pokud návladní Jaroslav Šaroch Babiše obžaluje, měla by z toho vyvodit důsledky hlavně ČSSD. Čím dřív se tahle záležitost vyjasní, tím lépe pro všechny. A pak tu jsou ony evropské audity. Zastavme se u nich.

Profesor Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR na svém blogu správně upozorňuje, že jsou především zdrcující kritikou (ne)činnosti řídících orgánů dotčených Operačních programů. „V osmi neúřednických vládách Topolánka, Nečase a Sobotky za ně byli odpovědni čtyřikrát politici ODS, jednou Strany zelených, jednou TOP09, jednou ČSSD a jednou ANO,“ píše Chýla.

Unijní auditoři by podle něj měli dát podnět za porušení českých zákonů k tuzemským soudům, nikoli sami jednat. „To představuje naprosto nepřijatelný zásah unijních úřadů do ústředního znaku suverenity České republiky, jímž je právě suverenita naší justice. V tomto, a jenom v tomto, smyslu má Babiš pravdu, když hovoří o útoku na Českou republiku,“ míní Chýla. Je to zajímavý názor, který by neměli pominout ani jinak sympatičtí občanští aktivisté.