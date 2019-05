Je to irelevantní pofňukávání. Babiše totiž demonstrace odpůrců, tvrdé ataky soupeřů a neláska některých serverů nijak neohrožují. Jeho vítězná éra může skončit, až se lidem a republice přestane dařit.

Pokud se v takový moment Babiš ukáže jako schopný krizový manažer, nepoloží ho ani to. Pro ostatní politiky nic radostného. O to pozorněji by měli číst vzkazy voličů.

U nich bodují lidé, kteří mají jasný názor a je o nich slyšet – Luděk Niedermayer, Saša Vondra, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná. Odměňují schopnost domluvit se a potlačit vlastní ego, což prokázaly hnutí STAN a TOP 09.

Podporují strany, které vystupují slušně a konzistentně, což je případ ODS. A trestají beztvarou hmotu, jež se přelévá zleva doprava. V současnosti je jejím představitelem ČSSD, která se tetelila radostí, že jí prezident Miloš Zeman dá hlas, aby po sečtení zjistila, že tento velkodušný dar byl poněkud toxický. Nelze být Foldynou a Petříčkem zároveň.