Prezident Miloš Zeman nepřijal demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) se zdůvodněním, že neudělal žádnou chybu, ba naopak odhalil „závažná ekonomická pochybení“ v Národní galerii. Šéf strany Jan Hamáček nyní chce, aby Staňkovo odvolání navrhl premiér Babiš a na jeho místo nominoval místopředsedu sociální demokracie a starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu (43).

Kateřina Perknerová. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Co krok, to další hřebík do rakve strany s nejdelší tradicí a úctyhodnou historií. Hamáček měl Staňka odvolat dávno, protože se projevil jako nekompetentní šéf resortu, který nezná ani jeho rozpočet, kultuře nerozumí a neumí komunikovat s šéfy resortních institucí. Staněk projevil mimořádnou iniciativu jen v hloubce předklonu před prezidentem Zemanem a naplnění jeho touhy zadupat do země šéfa (nyní už bývalého) Národní galerie Jiřího Fajta.