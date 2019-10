Deník přinesl 14. srpna materiál o případných uchazečích o Pražský hrad. Napsala jsem, že současná hlava státu by ráda viděla finále mezi šéfem odborů Josefem Středulou a prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým. Předevčírem tuto informaci Miloš Zeman v TV Barrandov potvrdil: „Moji voliči mají vlastní rozum a vlastní hlavu. Nicméně kdybych měl uvažovat v klasickém pravolevém schématu, tak dobrým kandidátem levice je Josef Středula a Vladimír Dlouhý je dobrým kandidátem pravice. A když se tihleti dva ve druhém kole prezidentských voleb střetnou, tak to bude zajímavé a inteligentní utkání.“

Středula připustil, že ho zmínka v podobné souvislosti těší a připomněl heslo: Nikdy neříkej nikdy. Dlouhý mlčí, zato se jako jeden z prvních vyjádřil k úmrtí Mistra: „Vážil jsem si Karla Gotta jako umělce i jako člověka, který se přes velké úspěchy vyznačoval pokorou a skromností. Proto mi bylo velkou ctí, když jsem ho mohl v roce 2016 ocenit Řádem Vavřínu Hospodářské komory za celoživotní dílo v oblasti umění.“

Což je skoro totéž, jako by orazítkoval svou hradní aspiraci. Vladimír Dlouhý by navíc v případě svého zvolení prodloužil éru prezidentů z líhně politiků 90. let minulého století.

Myslím však, že k tomuto souboji nedojde. Svět se posunul a přeje vyhraněným představitelům proudů, které nemají s klasickou levicí a pravicí nic společného. Trumpovi, nebo Čaputové. Proto bych spíš vsadila na duel Babiš v. Bradáčová.