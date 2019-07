Jistě, Petr Pithart říká, že přechod na všelidové hlasování byl největší omyl polistopadových zákonodárců, proti této ústavní změně byl i šéf KSČM Vojtěch Filip. Ale stalo se.

Občané se na souboj hradních kandidátů těší, má největší sledovanost a pak i účast. Je to poněkud paradoxní, protože v parlamentním systému je prezidentská role hlavně symbolická, sjednocující, státnická. Pokud ji ovšem nevykonává bytostný politik Miloš Zeman, který dokonale zná nejen každou ústavní mezeru, ale hlavně svoje protihráče a spoluhráče, jejich přednosti i slabiny.

Ostatní se mohou chovat stejně. Kdo to nezvládá, navrhuje návrat k volbě prezidenta poslanci a senátory. Nyní se této úlohy chopil šéf ODS Petr Fiala, podle něhož si Zeman myslí, že na základě přímého mandátu od voličů si může dovolit cokoliv. To je obrovská mýlka. Zeman si dovoluje jen to, kam ho vláda a zákonodárci pustí.

Co udělal Petr Fiala pro zvolení někoho jiného? Postavila ODS vlastního kandidáta, který by byl Zemanovi důstojným soupeřem? Prosadila před šesti lety na Hrad Přemysla Sobotku? Nikoliv. „Kvůli nepřijatelnému chování Miloše Zemana by se neměl měnit základní zákon země,“ míní šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. Má pravdu. Přímá prezidentská volba je skvělá příležitost oslovit celý národ.

Nabídnout lze Miloše Zemana, Donalda Trumpa, nebo Zuzanu Čaputovou či Joachima Gaucka. Je třeba napnout síly, pracovat, chodit mezi lidi a pak občanské rozhodnutí respektovat.