Čekat, že americký Senát ovládaný republikány podpoří odvolání prezidenta Donalda Trumpa z funkce, je asi stejně pravděpodobné, jako že hnutí ANO sesadí Andreje Babiše.

Foto: Deník

A to přesto, že loajalita republikánů vůči Trumpovi je na tom podobně jako podpora funkcionářů ANO vůči svému politickému zaměstnavateli a chlebodárci. Babiš i Trump jsou pro ně jen slepice snášející dostatečné množství vajec v podobě procent voličské podpory a prebend. Ve chvíli, kdy to s vejci začne vypadat bledě, stejně ochotně, jako dnes podporují své lídry, je jako nesnášející slepici v klidu zaříznou a přesunou se do jiného kurníku.