Glosa Luboše Palaty: Alžběta II. může skončit stejně jako František Josef I.

Toho stařičkého mocnáře jsme i my Češi milovali. Jistě, ne všichni, ale i pro velkou část Čechů byl ztělesněním monarchie, vždyť jí vládl celých třiašedesát let. Jenže nedokázal předat vladařské žezlo včas a dovedl své Rakousko-Uhersko a s ním celou tehdejší Evropu do nesmyslné první světové války. Války, v níž Evropa vykrvácela a císařství se rozpadlo. A to pouhé dva roky po mocnářově smrti.

Podle většiny historiků také proto, že František Josef I. vládl prostě moc dlouho a nepředal žezlo mladšímu, novou dobu lépe chápajícímu následovníkovi. Karel I., byť měl velké předpoklady Rakousko-Uhersko změnit ve funkční soustátí, přišel pak na trůn už příliš pozdě. Komentář Deníku: 17. listopad s Babišem i Zemanem Přečíst článek › Britská královna Alžběta II. je podobnou rekordmankou na trůně. Ve svých třiadevadesáti letech je dojemným symbolem monarchie. Ta se v době, kdy nastupovala na trůn, rozprostírala přes půlku světa. Dnes, po 66 letech vlády Alžběty II., je jako ostrovní království mocností druhého řádu. Mocností, která si v očích části obyvatel svůj ztracený význam dokázala odchodem z Evropské unie. Odchodem, proti němuž Alžběta II. nepohnula ani prstem, ani jediným gestem, právě naopak. Včera pak královna posunula Británii o krok blíž k neřízenému brexitu, když vyhověla premiéru Borisi Johnsonovi v jeho žádosti o vyšachování parlamentu ze zřejmě posledního dějství brexitového dramatu. Dramatu, na jehož konci ale nemusí jen nebýt Velká Británie v Unii, ale nemusí být vůbec, protože Skotsko či Severní Irsko tento drsný brexitový náraz nevydrží. Podobně jako po Rakousku-Uhersku bude i po Velké Británii mnoha lidem smutno. Stejně jako po době Alžběty II. Královny, která seděla na trůně příliš dlouho a nedokázala včas předat žezlo. Glosa Luboše Palaty: Vrah mezi námi Přečíst článek ›

