Glosa Luboše Palaty: Brexit bude 31. 10., nebo nebude Boris

Nejde o to jak, ale kdy. Boris Johnson závazkem brexitu 31. října konečně získal to, o co usiloval od chvíle, kdy se z příznivce EU stal ve snaze přiblížit se postu premiéra jejím odpůrcem a jednou z tváří kampaně za odchod Británie z EU. Stal se britským premiérem. A pokud se chce ještě víc zapsat do britských dějin, a to on opravdu moc chce, má k tomu v příštích sto dnech šanci.

Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Protože je to právě oněch sto dnů, které mu zbývají ke splnění jeho hlavního hesla z volební kampaně mezi členy konzervativní strany. Tedy že Británie vystoupí z Evropské unie 31. října tohoto roku. Boris Johnson, který má vedle schopností skvělého řečníka i pověst velkohubého politika, jenž se s fakty příliš nezatěžuje, tvrdí, že možnost odchodu Velké Británie z EU bez dohody je „jedna ku milionu". Pokud nemá Johnson v rukávu zázračný recept. Nic neukazuje na to, že by měl… Je naopak šance jedna ku milionu, že se mu podaří nějakou novou „lepší" dohodu s Evropskou unií do onoho 31. října uzavřít. A pak to bude už vabank. Na poslední chvíli se pod hrozbou obrovských škod buď podaří Johnsonovi protlačit současnou dohodu s EU parlamentem, nebo prosadit tvrdý brexit. Variantou, která je však v tuto chvíli nejpravděpodobnější, je ta, že padáka v britském parlamentu nedostane Evropská unie. Ale Boris Johnson, jemuž většina poslanců vyjádří nedůvěru, a země zamíří k předčasným volbám. O tom, jaký brexit, kdy a zda vůbec, se budeme bavit po nich. Bez Borise.

Autor: Luboš Palata