České verzi putinovského carského melodramatu, kterou předvedl o víkendu český premiér Andrej Babiš, už chybí jen zoufalý telefonát či facebookový vzkaz zoufalého motoristy z lidu. Jinak bleskurychlý zásah moudrého cara Andreje I., který tím zachránil motoristy před uváznutím v kolonách, neměl z hlediska Babišova obrazu dobrotivého vševládce chybu. Moudrý premiér jen zvedne telefon, zavolá šéfovi Ředitelství silnic a dálnic a nemoudře dlouhodobě naplánované práce na D1 se prostě odloží.

Co na tom, že místo detailní dopravní analýzy zatížení D1 právě o tomto víkendu Babiš zřejmě jen něco zaslechl o hororovém víkendu na německých dálnicích. Co na tom, že odložení prací bude stát miliony, které oprávněně požaduje od Ředitelství silnic a dálnic firma, jež měla s opravou dálnice začít. Otázky, co je premiérovi proboha do toho, jak ho vůbec mohl šéf dálnic poslechnout a kdo zaplatí škody, které Babiš způsobil, ty si fanklub šéfa ANO neklade. Neb přesně tak se přece firma Česko, nebo ruská gubernie, řídí. Jenže pak to tu bude brzy vypadat jako v Rusku. V Rusku, kde by nikdo z vás opravdu žít nechtěl.