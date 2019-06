Podání na střet zájmů Andreje Babiše a jeho bývalé firmy Agrofert přišlo ze strany úctyhodné Transparency International. Evropská komise ho vyšetřila a posoudila jako trvající střet zájmů. Ve sporu EU a Agrofertu jde zatím o stovky milionů korun a ve chvíli, kdy bude posouzeno čerpání zemědělských dotací, půjde o miliardy.

Andrej Babiš se jako český premiér zachoval v kauze Agrofert zcela špatně. Evropská komise není Bůh a i ona se samozřejmě může mýlit. Ale jen proto, že má Babiš a jeho právníci jiný právní názor na střet zájmů v případu Agrofertu, to nedává premiérovi právo lít kýbly urážek na úředníky Evropské komise a obviňovat je ze zcela smyšlených spiknutí. Tím se Babiš dostává na úroveň Vladimíra Mečiara, který ze Slovenska udělal černou díru Evropy.

Pokud se Česko nechce touto černou dírou Evropy stát také, musí někdo, nejen opozice a protivládní demonstranti, ale i Babišovi vládní partneři a slušná část lidí v jeho ANO říci premiérovi, že takové chování je neakceptovatelné a musí ihned skončit.

Agrofert není Česko, ale jen jedna ze zdejších firem. Z problémů Agrofertu by nikdo neměl mít škodolibou radost, už proto, že je to velký zaměstnavatel. Ale pokud je firma v podezření ze střetu zájmů, a tedy z toho, že Česku nebudou proplaceny dotace EU, které Agrofertu byly a budou poskytnuty, je třeba jejich vyplácení z národních zdrojů až do konečného verdiktu Bruselu pozastavit.

Pokud jde o Babiše, lze zopakovat to, co jsme i tady už napsali. Musí se rozhodnout, zda chce být byznysmen, nebo politik. Obojí ve slušnédemokracii nelze. A na tom, aby Česko slušnou demokracií bylo, má přece zájem i Andrej Babiš. Nebo snad ne?