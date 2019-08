O tom, jak to bylo prozřetelné, nás mohou přesvědčit právě poslední roky. Přes čtvrtstoletou misi západního Německa se chovají Němci východní z velké části jako ta nejhorší část obyvatel bývalého východního bloku. Nepomáhají uprchlíkům, chtějí dál těžit a pálit hnědé uhlí, volí ve velkém bývalé komunisty z Levice, nebo v AfD novou protievropskou ultrapravici, adorují Putina. A vzpomínají se slzou v oku na doby, kdy bylo v NDR půl milionu vojáků sovětské okupační armády. Ne zdaleka všichni, ale mnozí ano.

To všechno přes stovky a stovky miliard eur pomoci ze Západu. Přesto, že dnes mají dvakrát, třikrát vyšší mzdy než s nimi v roce 1990 zcela srovnatelní Češi. Přesto, že mají dálnice, rychlostní železnice a kvalitu života i demokracie, o nichž se nám, jejich souputníkům, bude ještě desítky let stále jen zdát.

A teď si představte, že by se měli po třiceti letech od pádu komunismu podobně jako my. Že by měli stejně mizerné zákony, naše platy, naše nedálnice a západním Němcům by jen záviděli. Kdo by tam asi vládl? Nějaký východoněmecký exagent Stasi, nebo proruský antidemokratický mutant Orbána…A co by to dělalo s námi a s celou Evropou? Proto díky Bohu za sjednocení Německa.