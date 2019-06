Jejich průměrná úroveň je proto o několik pater vyšší než úředníků českých. Ano, i oni mohou udělat chybu, tu může udělat každý. Ale to, že evropští úředníci měří každému, tedy i Andreji Babišovi, stejným metrem, je opravdu jisté.

Právem Andreje Babiše, Agrofertu, a pokud to bude nutné i České republiky, samozřejmě zůstává se proti zjištěním o střetu zájmů i návrhu na vracení stamilionových dotací EU ohradit. Dosavadní zjištění Bruselu jsou opravdu předběžná. Ale není Babišovým právem unijní úředníky hrubě urážet. A už vůbec ne dělat z vlastního průšvihu „útok na Českou republiku“.

Babiš by měl místo nadávek a stěžování v Bruselu udělat jediné. Zjistit, co může podniknout za kroky, aby škody pro Česko, jež kvůli němu hrozí, byly co nejmenší. Jak nadále nebýt ve střetu zájmů, střetu, který může mít do budoucna obrovské následky. Třeba to půjde i bez demise.