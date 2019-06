Je to zase zcela opačně, než jak říká premiér Andrej Babiš. Nebyla to americká armáda, jejíž konvoj zastavil dálnici D1 mezi Prahou a Brnem. Ale byla to naše ostudně rozkopaná páteřní dálnice, která zastavila cestu konvoje americké armády přes Česko do Maďarska a Rumunska. Babiš pak „nařídil“ americkým vojákům vyklidit dálnici a zakopat se u Benešova, kde museli vyčkat do noci, než se mohli vydat na další cestu. Česká republika z toho má celoplanetární ostudu. Ta je ale pouze odrazem toho, v jakém stavu je česká dálniční infrastruktura po šesti letech, kdy ji má na starosti hnutí ANO.

Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Šest let je secsakra dlouhá doba na to, aby se ještě dalo vymlouvat na nějaké předchůdce. Takže až se za měsíc půlka národa vydá k moři, budu zvědav, zda nám Andrej Babiš také u Benešova zakáže pokračovat a nařídí vyčkat do noci, kdy snad půjde po D1 mezi Prahou a Brnem projet. Mnozí z nás, které to čeká, už marně vymýšlí, kudy k moři tu rozkopanou myší díru směrem k Brnu projet. Další silniční a dálniční pasti jsou totiž nachystány téměř všude.