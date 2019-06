Evropská unie není pro Donalda Trumpa partnerem, ale soupeřem. Pokud se na Velkou Británii a její odchod z Evropské unie podíváme z této perspektivy, pak není divu, že Trump je zřejmě jediný prezident Spojených států, který kdy přivítal oslabení evropského unijního projektu. A jásal nad brexitem.

Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Teď Trump který včera přiletěl do Londýna, Britům radí, aby se vykašlali na nějaké dohody s Evropskou unií a prostě práskli dveřmi a šli. Prý tím ušetří miliardy, které by zbytečně museli doplácet do unijního rozpočtu. No a kdyby bylo na Trumpovi, tak už je britským premiérem tvrdý brexitář Boris Johnson, nebo ještě lépe antievropský demagog Nigel Farage.