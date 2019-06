Glosa Luboše Palaty: Hledá se Zuzana Česká. Zn. Hned

Nejsou to drobnosti. Jsou to symboly. Návštěva památníku obětem komunismu v Děvíně, to, že inauguraci první slovenské prezidentky Zuzany Čaputové přihlížel její protikandidát, slova nové hlavy státu o vládě práva, jemuž není nikdo nadřazen, nebo poděkování v pěti jazycích, včetně romštiny.

Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Slovensko je dnes jiná země než Česko. Země, která má našlápnuto k tomu, vymanit se z postkomunistické střední Evropy a stát se Západem. Stát, který se vydal opačným směrem, než orbánovské Maďarsko, Kaczynského Polsko. A bohužel i stále více se v součást firmy „Andrej Babiš s.r.o.“ měnící Česko. Čaputová složila slib. Slovensko musí překonat propasti ve společnosti, řekla Přečíst článek › Možná, že si tím musíme projít, podobně jako si únosem demokracie muselo projít Slovensko. Možná ale, že po de facto šesti letech vládnutí Babiše je jeho konec podobně blízko, jako byl po šesti letech u moci blízko konec Vladimíra Mečiara. Babiš není Mečiar, ale jeho považování zájmů svých a Agrofertu za zájmy Česka, je něco, co nedělal dokonce ani Mečiar. Kde ale my Češi vezmeme někoho jako je Zuzana Čaputová? řeknete si asi. Ale naše Zuzana Čaputová už mezi námi je, možná se jmenuje Tomáš, nebo Petr, ale je tu. Už teď ji nebo jeho můžete potkat na demonstracích za slušné Česko na Václaváku, Ostravě nebo Pečkách. Ještě není v politice, ale už si to rozmýšlí, už si říká, „když můžeš, tak musíš“. Tak jako si to na Slovensku řekla před dvěma roky tehdy ještě skoro neznámá Zuzana Čaputová. Zuzana, která je dnes prezidentkou Slovenska. Glosa Luboše Palaty: Co má udělat Babiš Přečíst článek ›

Autor: Luboš Palata