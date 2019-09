Toho čeká v příštích dnech výslech prokurátorem, který rozhodne, zda izraelský rekordman v premiérském křesle půjde před soud.

Bez Netanjahua přitom jen stěží půjde sestavit vláda „národní jednoty“, o níž mluví předák třetí nejsilnější židovské strany Izrael je náš domov Avigdor Lieberman.

Liebermanův přístup, který odmítá koalici závislou na ortodoxních náboženských stranách a naopak mluví o sekulární a liberální koaliční vládě, je pro Izrael velmi zásadní. Díky podílu na moci a pozici klíčových partnerů, ovlivňuje židovské náboženství a jeho pravidla tvář Izraele posledních let více, než by podle názoru mnoha obyvatel Izraele bylo zdrávo.

Stejně tak nejsou řešením ani další předčasné volby, protože Izraelci viditelně nemění v krátké době své politické preference a výsledek úterního hlasování se od toho dubnového liší v hlavních parametrech obrazně řečeno o milimetry. Takto by mohli chodit Izraelci k volbám co půl roku, než by se prohlasovali k nějaké další funkční vládě.

Takže Benny Gantz bude možná postaven před podobné dilema, jako byla po českých volbách postavena ODS, Piráti či ČSSD. Zda jít do vlády s trestně stíhaným premiérem, nebo dát podíl na moci různým extrémistům. Ale ještě je tu izraelská prokuratura…