Mám na mysli jeho nápad, že by po eurovolbách měla v Evropské unii daleko více rozhodovat Evropská rada a daleko méně Evropská komise a Evropský parlament. Podle Babišových počtů se tím Česká republika stane silnější.

Hlavním důvodem jeho uvažování je ale spíš to, že se tím stane silnější on, Babiš. A bude nás dál krmit tím, co všechno v Unii rozhoduje on osobně.

Unie je po evropských volbách rozjetá na všechny strany, do hněda směřuje Francie a Itálie, do zelena Německo či Rakousko, v Nizozemsku slaví vítězství obhájce demokracie Frans Timmermans, v Maďarsku její ničitel Viktor Orbán.

Prosadit v této EU cokoli, to bude opravdu fuška. Dnes bude první zkouška, kdy se premiéři a prezidenti EU pokusí vybrat nového šéfa Bruselu. Už se někdo Babiše zeptal na důvod, proč by jím měl být zrovna francouzský republikán Michel Barnier?