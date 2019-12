Ještě než velká část antiklimaticky nastavených Čechů podlehne panice, je třeba vysvětlit, že Evropský parlament Leyenové ani komisi nic nenařídil. Protože jim ani nic nařídit nemůže. Stejně jako nemůže „vyhlásit“ v Evropské unii stav klimatické nouze, byť se snaží tvářit, že může.

Rezoluce Evropského parlamentu nemá žádnou právní sílu, nikoho k ničemu nezavazuje. Ani Evropskou komisi, a už vůbec ne členské státy. Je pouze vyjádřením postoje Evropského parlamentu k dané věci. A budiž řečeno, že podobné rezoluce se bez většího zájmu přijímaly a přijímají k ledačemu. Od situace v Náhorním Karabachu až obrazně řečeno k početnímu stavu žab na severním toku Hornádu. Většinou bez jakéhokoli reálného dopadu na Karabach i žáby.

Celá rezoluce je vlastně jen jistým varováním pro komisi do budoucna, co jí Evropským parlamentem může procházet a co už ne. Jak s Bruselem, tak s většinou států EU ale není snaha o snížení oteplování ani cíl dosáhnout „uhlíkové neutrality“ v rozporu. Otázkou je jen, jak to udělat, do kdy a kolik za to dát. Europarlament říká, že by to chtěl do roku 2050 a že by oteplení nemělo být vyšší než 1,5 stupně. Uvidíme, co bude chtít Brusel. A co na to řeknou členské státy. Můj skromný odhad je, že si to nejdříve dobře spočítají, než na něco kývnou. Takže zatím klid.