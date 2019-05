Zvolte si svou budoucnost. Pozvánka k volbám do Evropského parlamentu:

Těch 18,2 procenta voličů však zvolilo zatím nejkvalitnější jedenadvacítku českých europoslanců, kteří v Evropském parlamentu kdy zasedli. Samozřejmě to neplatí bez výjimek. Omylem ČSSD jménem Jan Keller počínaje a podivnou dvojčlenkou Petr Mach a Jiří Payne ze Svobodných nekonče. Ale velká většina těch zbylých odváděla práci, za kterou si svoji mzdu vesměs zasloužili.

Pokud mají pro Česko volby do evropského parlamentu dopadnout dobře i letos, měli by voliči opět dát hlas lidem, které má smysl do Štrasburku a do europoslaneckých lavic vyslat. Proto je důležité, aby nehlasovali pro Tomia Okamuru, Vojtěcha Filipa, Petra Fialu ani Andreje Babiše a jeho čepici. Ani jeden z nich totiž ve volbách do Evropského parlamentu nekandiduje, a proto ho tam svými hlasy ani poslat nemůžou. Kandidují ale třeba Alexandr Vondra, Kateřina Bursíková, Luděk Niedermayer, Dita Charanzová nebo Kateřina Konečná, Pavel Telička či Ivan David.

Jsou na kandidátkách, je můžeme zvolit, ne ty, již se za lídry do europarlamentu jen vydávají. Hlasy pro ně budou totiž nám všem ve štrasburském parlamentu platné jako mrtvému zimník.