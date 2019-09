A po několikahodinovém obědě s vedením Evropské komise nechal hostitele, lucemburského premiéra Xaviera Bettela, před novináři osamoceného.

Nikdo by se totiž nemohl divit, kdyby Borisi Johnsonovi zabránil v předstoupení před novináře a veřejnost stud.

Včera se totiž po opakovaných Johnsonových prohlášeních, že má všechno pod kontrolou, že je dohoda s Evropskou unií o odstranění irské pojistky na cestě a že 31. října odejde Británie z Unie s dohodou, ukázalo, že Johnson jen blafuje.

A že nemá v rukou nic, co by dokázalo odvrátit pro Británii katastrofický scénář v podobě brexitu bez dohody. V minulých dnech pak Johnson dokonce řekl, že nebude respektovat zákon, kterým mu sněmovna přikázala – požádat o odklad brexitu, pokud do 19. října nedosáhne s EU ujednání o spořádaném odchodu.

Variantu k irské pojistce se Britové snažili najít během dvou let vyjednávání o smlouvě s EU i mnoho měsíců poté, co se smlouva ukázala právě kvůli irské pojistce v londýnském parlamentu jako neprůchodná. Teď Johnson tvrdí, že to řešení najde za čtyři týdny. Je to sice teoreticky možné, ale daleko pravděpodobnější je, že Johnson prostě lže, řešení nemá a jen doufá, že Unie vyměkne a od irské pojistky ustoupí. Nevyměkne. A ukáže se jen pravda ve své nahotě. Boris je nahý už teď.