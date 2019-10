Opozice v čele s Občanskou koalicí zase varovala, že pokud se v těchto volbách nepodaří parní válce PiS zastavit, padne Polsko mezi země s nefunkční demokracií, s vládou kontrolovaným soudnictvím a policií. Burcovala, že zemi čeká další čistka zatím na vládě nezávislých soukromých médií.

Nemluvě o státní televizi a rozhlasu, z nichž se už dnes fakticky jen line vládní propaganda a opozice je tam líčena v těch nejčernějších barvách. Shrnuto a podtrženo, byly to zatím nejvyhrocenější volby, jaké od roku 1989 Polsko zažilo.

A co na to polský volič? Čtyři z deseti voličů v Polsku zůstali doma a to ještě polská média i polský prezident Andrzej Duda vyzdvihují vysokou účast. Mandát Práva a spravedlnosti, díky němuž získá s největší pravděpodobností sám opět většinu v Sejmu, jsou hlasy osmi milionů voličů.

Ale Polsko nemá ani patnáct, ani dvacet milionů obyvatel, ale 38,5 milionu. Jenže volit není povinnost, ale v Polsku i u nás pouze právo. Proto se může PiS s mandátem osmi milionů voličů tvářit, že on je teď národ a může si s Polskem dělat co chce. A taky bude.

A jak je to u nás? Hezky česky řečeno lautr to samé. I u nás v parlamentních volbách 2017 zůstalo 39 % voličů doma. Co k tomu dodat…