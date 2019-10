Britský parlament včerejším rozsudkem londýnského nejvyššího soudu na chvíli zvítězil. Poslanci se mohou vrátit do práce, premiér Boris Johnson a jeho snaha dotáhnout zemi k brexitu 31. října stůj co stůj je nepatrně ohrožena.

Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Je to ale jen další kapitola už tři roky trvajícího sporu. Sporu mezi přímou demokracií, která se projevila referendem o brexitu, a demokracií zastupitelskou, tedy britským parlamentem. Kdyby britský parlament sám o sobě hlasoval o tom, zda by Velká Británie měla vystoupit z Evropské unie, tak by se tak pravděpodobně nikdy nestalo. Příznivci odchodu z Unie v něm totiž nikdy neměli většinu, ani v době, kdy se vypisovalo referendum, ani po něm, ani dnes. Dokonce i premiérka Theresa Mayová, která se pokusila dotáhnout brexit do úspěšného konce, byla proti vystoupení z Unie.