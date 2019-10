Glosa Luboše Palaty: Naši přátelé Britové

Evropská unie schválila včera další odklad brexitu. A to dokonce s klauzulí, že počká do 31. ledna, ale kdyby Britové chtěli vystoupit dříve, tak mohou. Někdo by mohl kroutit hlavou nad tím, proč taková vstřícnost k zemi, která se rozhodla Evropskou unii jako vůbec první stát v historii opustit.

Luboš Palata | Foto: archiv Deníku