Zeman tak učinil sám, svévolně, bez konzultace s vládou, ba dokonce ani premiérem Andrejem Babišem, kterému téměř zhatil summit V4 a zemí západního Balkánu. Vondráček byl nyní vyslán do Bělehradu, aby přímo v srbském parlamentu při slavnostním zasedání vysvětlil místním zákonodárcům, že z „oduznání“ Kosova nic nebude. A to přestože, jak zdůraznil, nezapomínáme na silná historická pouta mezi Čechy a Srby, ani pomoc, kterou nám v dobách svízelných poskytovali.

Prostě milí bratři Srbové, i když vás (přes Miloševičovy balkánské války) máme rádi, cesta do budoucnosti přes návrat Kosova k Srbsku nevede a v tom vás nebudeme podporovat. Protože je to cesta zpátky do pekla devadesátých let, kdy bývalou Jugoslávií tekly potoky krve, často hlavně vinou Srbů.

Kosovo ale zpět získat přesto lze. A to tak, když se jak Srbsko, tak Kosovo stanou součástí Evropské unie, kdy přestanou hrát roli překážky mezistátní hranice, kdy možná bývalá Jugoslávie po vzoru V4 vytvoří nějaký regionální blok.

Radek Vondráček v Bělehradě podpořil správně členství Srbska v EU. Měl ale dodat, že cesta z kosovského zakletí skončí, až se Kosovo stane členem Unie spolu se Srbskem. Proto má „jen“ chvalitebně.