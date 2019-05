Americký prezident Donald Trump svým tweetem, jak jinak, eskaloval americko-čínskou obchodní válku. Není úplně jasné, jak jinak, proč to vlastně udělal. Rozhovory mezi Čínou a USA měly tento týden dospět do finále. Podle většiny zúčastněných spělo vše k dohodě, která měla obchodní válku mezi největšími ekonomikami světa zažehnat.

Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Možná bylo Trumpovo oznámení o zavedení 25% cla na čínský dovoz za 200 miliard dolarů jen snahou bouchnout si do stolu a prodat uzavřenou dohodu jako vítězství USA. Možná ale Čínu Trumpovo hrubiánské chování opravdu naštvalo a z dohody sejde. To by byla špatná zpráva. Pro Čínu, USA, pro celý svět.