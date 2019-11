Jak ale kdosi napsal na Facebook, jediné, co se dalo vytknout tamnímu projevu Andreje Babiše, byl Andrej Babiš. Pár drobných nedostatků se najít dalo, třeba že tam nebylo ani slovo o tom, že za to, že jsme na tom dnes tak dobře, vděčíme i solidární pomoci bohatší částí EU, ale dobrá.

Skutečně problematickým a svým způsobem nedůstojným momentem slavnostního dopoledne byl proslov maďarského premiéra Viktora Orbána. I on měl kladné momenty, připomínky naší sounáležitosti v odporu proti sovětské nadvládě, ocenění role Václava Havla pro celý region.

Hlavním sdělením projevu, v němž se Orbán stavěl do role vůdce střední Evropy, ale bylo, že my nejsme Západ, že my jsme dnes ti lepší. Orbán se snažil tvrdit, že střední Evropa je z definice jiná než Evropa západní, než zbytek Evropské unie. A že my Středoevropané, bránící své nacionální státy, bez nichž prý není demokracie, jsme tou správnou křesťanskou Evropou.

„Před třiceti lety jsme si mysleli, že naší budoucností je Evropa. Dnes jsme přesvědčeni, že my jsme budoucností Evropy,“ prohlásil mimo jiné Orbán. A že my, jako střední Evropa, jako zvláštní část EU, potřebujeme „žít svůj vlastní život“.

Říká to premiér země, o níž předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, jedna z důležitých postav 17. listopadu 1989, prohlásil, že to už „není demokratický právní stát“. „Orbán proměnil ústavní systém tak, aby zajistil vládu jedné strany,“ říká Rychetský. Pokud Orbán mluví 17. 11. jménem střední Evropy, je třeba říci jasné Ne.

Ne, s orbánovskou vizí střední Evropy nechceme mít nic společného. My zůstaneme demokracií a právním státem. My už jsme a zůstaneme Evropany.