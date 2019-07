Johnson nemá ani plán, jakou lepší dohodu s EU vyjednat. Podmínky, které si klade, jako odstranění irské pojistky, nejsou ze světa, kde se problémy řeší jednáním a uzavíráním smluv. Johnson má jediný plán, který o víkendu prozradil místopředseda jeho vlády Michael Gove. A to tvrdý brexit bez jakékoli dohody s Evropskou unií. Protože to je evidentně jediný způsob, jakým může Británie v Johnsonově termínu 31. října vystoupit.

Je to z hlediska obrovských ekonomických škod, především pro Velkou Británii, plán šílence. Ale Johnson, který se zřejmě zhlédl ve vyjednávací taktice amerického prezidenta Donalda Trumpa, zřejmě doufá, že když mohl Trumpovi „ustoupit“ severokorejský diktátor Kim, ustoupí jako ta „rozumnější“ Evropská unie jemu. Jenže co je pro Kima jeho diktátorská libůstka, je pro Unii téměř nemožné. Nehledě na to, že Johnson říká jen to, co nechce (irskou pojistku), a nenabízí nic, co by stávající dohodu s EU nahradilo.

Takže zbývá tvrdý brexit. Nebo varianta, že se v britském parlamentu najde většina, která tento večírek se šílencem v roli britského premiéra ukončí. A pokusí se zachránit dosud velkou Velkou Británii předčasnými volbami.