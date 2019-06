Dobré na členství Ruska v Radě Evropy je možnost Rusů, především oponentů putinovského režimu, že se budou moci nadále obracet k Evropskému soudu pro lidská práva. Poslední, a pro Rusy jediné nezávislé soudní instanci, kterou i Kreml respektuje.

Pokud dokáže Kyjev zatnout zuby a členství Ruska v Radě Evropy tolerovat, měli by ruští demokraté vědět, že je to půjčka na oplátku. A přestat putinovskou anexi ukrajinského Krymu podporovat, jak se to bohužel mezi ruskými opozičníky ve velkém děje. Pokud se má do Ruska vrátit demokracie, musí vrátit Krym Ukrajině. Což platí i obráceně.