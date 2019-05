Kdo to panebože Andreji Babišovi vybíral barvu kšiltovky volební kampaně do Evropského parlamentu?! Místo českých národních barev je tu vedle bílé tak odpudivě komunisticky rudá, že si ji na hlavu může dát jen nějaký komunistický nostalgik. Nostalgik po době, kdy Česko(slovensko) opravdu silné nebylo.

Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Podobně jako Babiš nepochopil, co jsou české národní barvy, nepochopil ani, co může udělat Česko znovu silným. Síla Česka se totiž už patnáct let odvíjí od toho, jak silná je EU. Síla Česka také není v tom, co v Unii zablokuje, ale co v ní prosadí.