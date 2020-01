Írán je sice velká a v mnoha ohledech nebezpečná země, ale není to stát, který by si mohl dovolit přímý vojenský střet se Spojenými státy. Americký atentát na generála Kásima Sulejmáního je sice velkým pokořením, ale není to vyhlášení války, protože Írán si bez silných spojenců nemůže dovolit vést přímou válku se Spojenými státy.

Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Šíitský íránský režim je v poměrně velké izolaci i v muslimském světě a kromě části Iráku, Bahrajnu, Jemenu a Libanonu (sekulární Ázerbájdžán se moc počítat nedá) nemá zatím mnoho spojenců. Zvláště když se aktivně podílel na likvidaci Islámského státu. K tomu, aby současná situace přerostla v rozsáhlý konflikt, by Teherán musel na svoji stranu zmobilizovat celý islámský svět či jeho větší část. To sice není vyloučené, ale je to v tuto chvíli nepravděpodobné. Také podpora putinovského Ruska má své limity nepřesahující slovní a diplomatickou rovinu. O Číně nemluvě.