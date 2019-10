Glosa Luboše Palaty: Trump horší Chamberlaina

Donaldu Trumpovi na rozdíl od britského premiéra Neville Chamberlaina v roce 1938 nehrozilo, že by se jeho země zapletla do obří války. Stačilo pouze udržet či posílit v severní Sýrii americký vojenský kontingent a Turecko by si svoji ofenzivu proti syrským Kurdům rozmyslelo.

Luboš Palata | Foto: archiv Deníku