V kombinaci s většinovým hlasováním, jež rozhodlo o téměř polovině míst v parlamentu, to dává Zelenskému podle zatím stále ještě neúplných výsledků sčítání výrazně nadpoloviční počet hlasů. A tedy možnost sestavit jednobarevnou prezidentskou vládu, jež se bude moci opřít o stabilní většinu v parlamentu.

Pro ukrajinskou demokracii to bude těžká zkouška. Zkouška, v níž neobstály daleko stabilnější a bohatší země jako Maďarsko nebo Polsko. Demokracie, svobodná média, skutečná politická soutěž a nezfalšované volby či na moci v podstatě nezávislé soudnictví, to jsou přitom hlavní výhody Ukrajiny vůči autoritářskému putinovskému Rusku.

Je to hlavní důvod, proč Kyjev směřuje na Západ a Rusko na Východ, směrem k modifikaci čínské „komunistické“ diktatury. Měřeno prohlášeními si to uvědomuje i ukrajinský prezident Vodymyr Zelenskyj, takže lze stále doufat.

Problémem je, že toho Ukrajincům, zklamaným malým pokrokem minulých let, nasliboval Zelenskyj příliš. Ale zázraky se tak často nedějí a Zelenskyj nyní přišel o poslední výmluvu, že nemá moc své záměry prosadit. Teď, když má k ruce vládu i parlament, může v podstatě všechno. Ale s mocí roste odpovědnost. Sitcom hra na prezidenta se mění v reality show. Show, která by mohla nést název: Za všechno může Zelenskyj.

Vladimir Putin se přitom netváří, že by mu chtěl jeho úděl ulehčit. Spasitel Zelenskyj je totiž pro pána Kremlu jen další překážka. Chce to být Putin sám, v koho mají Ukrajinci uvěřit. A vzdát to.