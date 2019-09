Někdy nezbývá než čekat. A připravit se na nejhorší možnou variantu. A zároveň doufat a být připraven udělat všechno pro to, aby nenastala. I když v dané chvíli nemůžete dělat nic jiného než jen přihlížet a čekat, až si to ti druzí vyřeší.

Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

To, co se dnes děje ve Velké Británii, není naše vina. Tedy pokud celý brexit nebereme jako důsledek přílišné emigrace Středoevropanů včetně Čechů do Británie. A není v naší moci s tím něco udělat. Irská pojistka, kolem které se mnohé točí, není pro Británii žádný trest za brexit. Ale jediné možné řešení kvadratury kruhu, kdy chce Británie ven z Unie, nechce být ani v Schengenu (jako Norové nebo Švýcaři), a přitom chce nechat zcela otevřenou hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Hranici, na jejíž faktické neexistenci možná závisí mír v Severním Irsku.