Rallye hrozí kolaps. Ostatně, zamyslete se sami: Co udělají automobilky v krizi? Odpověď je jasná: Budou šetřit.

Foto: Deník

A jakmile velcí giganti zavřou kohoutky, dotkne se to celého průmyslu. Když dostane ránu, schytají to i další firmy – sponzoři. A co udělají tihle sponzoři v krizi? Začnou omezovat svou podporu v méně důležitých oblastech, třeba ve sportu.