Asi jen málokdo z Trpišovského party asi ještě někdy vstoupí na pažit pověstného fotbalového chrámu v Dortmundu. Jasně, byli na San Siru a Nou Campu místech s úžasnou historií… Nicméně co se týče zážitku, ve srovnání s Vestfálským stadionem jsou jakýmsi trabantem proti F1. Opravdu, rachot kotle s názvem „Žlutá stěna“ je pověstný.

V podobné situaci jako hráči budou i fanoušci. Oni mají cestu do Dortmundu za odměnu. Sednou do auta, ujedou pár hodin („horem“ přes Lipsko, nebo „spodem“ přes Norimberk) a jsou na místě. Mrknou do obchodů, podívají se na trhy a na vánoční stromek. Mimochodem, Dortmund se každoročně chlubí, že je největší na světě…

Jediný problém? Nedostalo se na všechny. Zájem o lístky výrazně převýšil kapacitu hostujícího sektoru. A dokonce: i šéf klubu Jaroslav Tvrdík prý zůstane v Edenu.