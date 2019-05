A teď se prosím zamyslete nad prvním paradoxem: duel v Olomouci měla na starosti sama fotbalová asociace. Nezvládla to arzenál na tribunách je toho důkazem. Totální selhání. Takové, za které se platí obří pokuty.

Co myslíte: Přijde trest také nyní? A pokud ano, kdo si ho „odpyká“? FAČR asi ne, takže to asi spadne na kluby. Příště by mohli činovníci radši zkusit novinku losování (opravdové) o pořadatelství. Víte, Česko ještě není na úrovni Anglie či Německa a neutrální půda nadělá víc škody než užitku…

Největší paradox? Policie se rozhodla přidat k poklidné oslavě fanoušků a hráčů Slavie. Místo toho, aby hlídala, co se děje jinde (třeba napadení rozhodčího po zápase). Jaký to rozdíl proti Londýnu, kde příznivci Slavie posadili na „zadek“ i pořadatele…

Další šlamastyka? Penaltovou kontroverzi neunesl Milan Baroš. Dle rozhodčích praštil do lavičky, ale pravda je taková, že to na stadionu schytal reklamní banner. Disciplinární komise už řešila, jaký vynese trest, avšak nemůže: Baník ještě zvažuje protest. Do toho!

Baroš neřádil jak smyslů zbavený. Ano, dal průchod emocím, ale v té chvíli s ním lze soucítit. Schválně si to srovnejte s Neymarem, který po pohárovém finále v Paříži napadl fanouška Rennes…