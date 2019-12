Končící rok byl rokem klimatu. A boje za záchranu Země, který zachvátil celý Západ. Od studentů, kteří jej vyměnili za nudné páteční vyučování, po hlavy evropských států. Ty vyhlásily takzvanou uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Málokdo se pozastavil nad tím, jak je toto sousloví bizarní. Příští generace studentů patrně budou raději stávkovat, než aby se to učily.

Martin Komárek. | Foto: Deník

Je to všechno hysterie, kterou vyvolala šestnáctiletá dívka se zarputilostí a zápalem vůdkyně lidu? S klidem odpovězme, že není. Věda jednoznačně ukazuje, že podíl na oteplování planety Země má lidská výroba. Zvykli jsme si, že vědě je radno věřit. Nejenže na základě jejích výpočtů létáme do vesmíru a fungují computery. Bez ní by nebylo takových vymožeností, jako je kávovar nebo vysavač.