Glosa Martina Komárka: Český neboli Babišův čas

Střídání času je vážná věc, i když někteří tvrdí, že je to prkotina. Ti, pro které je to malichernost, svůj názor prosazují nejhlasitěji, takže i pro ně je to nanejvýš důležité. Až se čas o víkendu změní, vyrojí se příběhy lidí, které to poškodilo. Naposledy?

Martin Komárek. | Foto: Deník