Glosa Martina Komárka: Dáma nic nezmění

Straně musí téct ne do bot, ale přímo do krku, aby si do čela vybrala dámu. To je obraz české machistické politiky. Jakkoli je Markéta Pekarová Adamová úctyhodná, nezmění ani jedno ani druhé. Ani politiku ani machismus. Už proto, že mluví v nepříjemných frázích odcházejícího politického systému. Jedna z tlup, ne zrovna největší, změnila pohlavára. Nic víc se nestane.

Martin Komárek. | Foto: Deník