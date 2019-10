Češi, Moravané a Slezané jsou ve vztahu k alkoholu trpce rozpolceni. Podle řady průzkumů a anket patří k největším pijanům v Evropě. Na rozdíl od drtivé většiny civilizovaných zemí si však našinci myslí, že do auta, na kolo a na vodu nesmí být ani kapka.

Návrh na mírnou změnu pro cyklisty a vodáky neprošel ani tentokrát. Pokrytectví povýšené na normu tak přetrvává. Zákon nebude dodržován, nikdo nebude přestupce prověřovat ani trestat.

Zastánci prohibice pro všechny způsoby přepravy nemají špatné argumenty. Nu dobrá, možná by to příliš nevadilo, může však být něco bezpečnějšího než pěkně kulatá nula? A další: „Znáte Čechy, paní poštmistrová Klausová. Těm, když se podá prst, schramstnou celou ruku. Povolíte půl promile a budou se prolévat jak poručík od hulánů.“

Proti tomu logika nenamítne nic. Ledaže nejbezpečnější by bylo kola a lodičky přímo zakázat. Riziko úrazu bychom omezili ještě o poznání víc. A v tom to je. Liberálně demokratický stát se nechová k občanům jako k dětem. Převážná část zemí Evropské unie povoluje půl promile alkoholu dokonce za volantem. Na jednoho obyvatele mají většinou méně smrtelných nehod. Ale nešť, na silnici si tento svéráz ponechme. Na kole a na vodě to působí potrhle.