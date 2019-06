Určitě je to správné a měl by to být jen začátek. Pražský hrad obdrží za pár dnů patnáct milionů korun. Třicet podobných akcí by bohatě zaplatilo rozpočet prezidentské kanceláře. To by bylo ovšem moc, neboť cena by s menší mírou exkluzivity klesala a kdo ví, zda mezi pronajímateli nebyl i Kajínek, který by zde držel jednu ze svých tolik oblíbených besed.

Vladislavský sál však není jediné místo, které by se dalo zpeněžit. Davy lidí by zaplatily velké peníze za to, kdyby si mohly projít prezidentův byt, a dokonce se na chvíli svalit do jeho postele či se vysprchovat v jeho koupelně. Ceny za takovou víajpí prohlídku by se klidně mohly vyrovnat cenám za turistický lístek do vesmíru.

Ale proč zůstat u Hradu? Vydělávat by mohly sněmovna a Senát. Ne tedy, že by se chtěl někdo rozvalovat na poslancově propocené pohovce. Spleť paláců na Malé Straně v Praze by mohla být ideálním místem pro kulturní vystoupení, drahé i zajímavé butiky. Částečně se to dá přestavit na sedmihvězdičkový hotel. Senátoři a poslanci by mohli sněmovat na nedaleké Kampě na čerstvém vzduchu.

Vida, co může odstartovat ta veselice na Hradě.

Autor je novinář a bývalý politik

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.