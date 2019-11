Kardinál Dominik Duka prohrál soud s brněnskými divadly. Omluvu za divadelní hru, v níž „Ježíš znásilňuje muslimku“, nedostane. Při tom nelze pochybovat o tom, že pan arcibiskup se cítil uražen upřímně. Drtivá většina lidí by mu dala za pravdu i v tom, že hra Olivera Frljiče Naše násilí a vaše násilí je záměrnou provokací. Poníženy byly navíc i tisíce a tisíce křesťanů. Přesto je rozhodnutí soudu správné.

Martin Komárek. | Foto: Deník

Proč? Neexistuje totiž žádná hranice obecné pohany či obecné pomluvy v umění. Ve Švejkovi se například mluví (bez jakéhokoli důvodu) hanlivě o Maďarech. Má to snad být záminka k vypovězení diplomatických styků s Českem? Co když mě třeba jako monarchistu osobně uráží Hra o trůny tím, že ukazuje feudální vládkyně nahé? Může to ve mně vzbudit stejnou lítost jako v pravověrném katolíkovi ona nešťastná scéna s Ježíšem…