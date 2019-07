Glosa Martina Komárka: Jarda nebo Šmarda. Ale co kultura?

Ukrutné intriky okolo ministra kultury připomínají Hru o trůny v českém kapesním vydání. Zakrývají věc mnohem podstatnější. Světové filmy a seriály se u nás netočí. Hrady, kde by se mohly odehrávat, chátrají. Netýká se to jen filmu. Kultura je v horším stavu než dálnice. Nikoli co se týče výkonů umělců a nadšení amatérů. Selhává podpora ze strany státu.

Martin Komárek | Foto: ČTK/Petrášek Radek

V těch dálnicích se Německu vyrovnáme možná v příštím tisíciletí. Kultura je relativně laciná a maximálně přínosná cesta ke slávě. Úžasné památky je ovšem potřeba přizpůsobit tomu, co chtějí návštěvníci. Musí mít možnost je procházet bez průvodce podle bohaté multimediální aplikace v mobilu. Musí mít možnost potkat se tu s koncerty a jinými atrakcemi. Památky, tedy aspoň ty opravené, musí žít. Proč se stal český film v šedesátých letech ještě za komunismu světovým fenoménem? Proč se i za normalizace točilo tak, že se na různé Jáchymy a Marečky a Sněženky koukáme podesáté a pořád nás to baví? Kolik je takových filmů dnes? Stát sice kinematografii jakžtakž podporuje, ale systém nevede k cíli. Glosa Martina Komárka: Těším se na „vejšku“. Ona je však slabá Přečíst článek › V českých a moravských městech nejsou výstavy srovnatelné s Vídní. Česká literatura je překládána méně, než si zaslouží. Mladí umělci a amatéři nedostávají stejně velkorysý prostor jako ve „staré“ Evropě. Nestaví se moderní koncertní sály, experimentální divadla a knihovny. Na rozdíl od dálniční sítě se to dá napravit rychle a levně a není k tomu potřeba žádné schválení od ekologů. Vláda by měla konečně pochopit, jakou šancí je rozvoj kultury a místo odkladiště politiků z ní udělat prioritu. Autor je novinář a bývalý politik Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku. Glosa Martina Komárka: Politici nerespektují ústavu. Proč? Prostě můžou. Přečíst článek ›

Autor: Redakce