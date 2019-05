Dvě nehody v tunelech udělají z dopravy popravu. A k tomu ještě oprava tam, kde se stýká zmrzačená D1 s nedorostlým okruhem.

Za socialismu se říkalo, že česká ekonomika má čtyři úhlavní nepřátele: jaro, léto, podzim a zimu. Třicet let po revoluci je to s dopravními stavbami stejné. Pořád nějaké „objektivní příčiny“, proč to nejde. A ono to opravdu nejde. Ani do opravy začarovaného kusu dálnice u Humpolce, odkud v loni prosinci bylo vyhnáno neschopné konsorcium firem, se nikdo nehrne.

Příčiny byly pojmenovány mnohokrát: Neúnosně dlouhé stavební řízení. Špatné parametry veřejných soutěží. Ekoteroristé se svým zarputilým bojem za myši, žáby a brouky proti lidem. Byrokracie na Ředitelství silnic a dálnic.

Andrej Babiš, který sebe sama charakterizuje jako milovníka staveb, sliboval obrat. Zatím neuspěl.

Obhajobou mu má být, že nános neschopnosti a liknavosti posledních let je těžké rozrýt. Evropské zákony navíc kladou obrovskou váhu ochraně životního prostředí.

Proměnit nejízdu v jízdu lze jedině změnou celé sady zákonů a to ministerští úředníci a poslanci neumějí, i kdyby chtěli a věděli jak. Tím by to však teprve začalo. Na řadu by přišla naprostá změna řízení staveb silnic a dálnic. Například čtyřiadvacetihodinová práce, konec dlouhých kilometrů, kde se dva dělníci opírají o lopatu, zatímco řidič chrčí vzteky. Jak se zdá, vláda na to nemá.

Autor je publicista a bývalý politik.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.