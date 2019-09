A proč místo běžných aut jezdit ve zvýšených, která mají větší spotřebu, tím pádem víc čadí a jsou nevýhodná i pro majitele?

Jenže lidé SUV chtějí. Poptávka se zvyšuje rok od roku, firmy, včetně škodovky, každý rok přinášejí nové typy. Zákazníci nejsou logičtí: touží po něčem, co je nevýhodné nejen pro ostatní, ale i pro ně samotné.

Chtějí i nové mobily, které se od těch starších (možná) liší jen o něco lepším fotoaparátem. To na snímcích nikdo nepozná. Zákazník platí za něco, co nepotřebuje a co mu nic nepřinese.

Mladí lidé jsou proti. Frčí mezi nimi mobily a oblečení z druhé ruky. Pokud auta vůbec, tak sdílená. Samozřejmě elektromobily. Kapitalismus žije a tvoří blahobyt neustálou výrobou z logického hlediska zbytečných věcí, které lidem dělají radost. Aktivisté to chtějí zatrhnout.

Marx předpověděl, že komunismus bude počat ve vyspělých zemích, až bude všeho dost. Možná jsme svědky jeho zrodu, mnozí se už chovají komunisticky. I prázdné byty chtějí znárodňovat. V jednom se však starý vousáč z Trevíru mýlil jistě: Krom sdílení věcí počítal i se sdílením žen. V době me too a úředněuznaných devadesáti dvou pohlaví mu tohle určitě nevyjde.