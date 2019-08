Glosa Martina Komárka: Kellner je jedinečný, i když hlásá nesmysl

Petr Kellner napsal: „PPF jako firma nemůže a nechce, ač je z toho někdy podezírána, vstupovat do politiky.“ A přihlásil se k tradičním hodnotám. Ty trochu vystihuje i příslo-ví: Co je povoleno bohovi, není povoleno volovi. Český nejbohatší muž je bůh svého druhu. A tak se málokdo osmělí vyslovit to, co by vypálil, kdyby podobně nelogickou větu vyslovil obyčejný smrtelník. A sice že je to nesmysl.

PPF sponzoruje Institut Václava Klause. Řekněme, že je to dobročinnost vůči důchodci. Petr Kellner létá s prezidentem Zemanem do Číny. Ale to dělá i zcela nepolitický Jaromír Jágr, takže je to spíš jakýsi sport. Vnitřní rozpornost Kellnerova výroku spočívá v něčem jiném: šéf každé velké firmy, dbalý jejího prospěchu, se snaží politiku ovlivnit, tedy do ní vstupuje. To nemusí být nic trestuhodného. Nemusí nikoho uplácet. Nemusí slibovat vysokým úředníkům místa v dozorčích radách, aby mu byli nakloněni. Když však například podniká v nebankovních půjčkách, je v jeho nejlepším zájmu, aby zabránil nějakému drsnému stropu pro úroky. Je takřka jeho povinností o tom politiky přesvědčovat, i kdyby měl před nimi klečet na kolenou. Kellner je jedinečný v mnoha ohledech. Je nejlepší v podnikání. Je chytrý. Dokáže se skrývat jako Vinnetou. Možná je jedinečným i v tomto punktu a s politikou nemá vážně nic společného. Politici na jeho slova nereagovali. Jako jediný se přihlásil Jaroslav Foldyna. Muž, jehož nechce ani nechtěná sociální demokracie. Autor je novinář a bývalý politik. Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.

