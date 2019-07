Glosa Martina Komárka: Kraj divokých exekutorů a dětských dlužníků

Byla to vzácná shoda. Všech sto pětasedmdesát přítomných poslanců zvedlo včera ruku pro to, aby se mohli snáze zbavit dluhů ti, kdo do nich upadli v dětství. Co by se sneslo na toho, kdo by hlasoval proti, si dovedeme všichni představit. Jak je ale možné, že zákon zavánějící středověkem je mírněn až teď? Jak to, že naše země v roce 2019 nechává do dluhů, které s měsíci a léty nesmírně narůstají, upadnout děti?

Martin Komárek | Foto: ČTK/Petrášek Radek

Česko i v rámci prosperující Unie patří ke státům, kde jsou lidé nejméně ohroženi chudobou. Přesto je rájem exekutorů. V Karlovarském a Ústeckém kraji je exekučně stíháno neuvěřitelných dvacet procent lidí. Exekuce se navíc táhnou, dlužníci si dále půjčují, aby mohli platit další a další poplatky. Jedinou šancí, jak se dostat z existenčního předpeklí, je pro ně výhra v loterii. Ztrácejí motivaci splácet. Glosa Martina Komárka: Jarda nebo Šmarda. Ale co kultura? Přečíst článek › V devadesátých letech Václav Klaus zavelel bankám: Půjčujte, půjčujte, půjčujte. Tehdy měl skutečně ministr financí takovou moc. Úvěr dostal kdekdo, málokdo vrátil. Miliardy byly zašantročeny. Továrny za ně nakoupené zpustly. Zákonodárci se zpožděním zareagovali. Na dlužníky upletli povříslo a vypustili na ně smečku divokých exekutorů. Jak už to při zdejší tvorbě zákonů bývá, kyvadlo se vychýlilo až příliš a dopadlo i na děti. Nyní nastává opačný pohyb. Stát svou krutost mírní. Zároveň však nechce, aby se stalo normou, že se dluhy neplatí. To je poměrně nevděčná práce. Na vymáhání do krve mají zájem vlivné skupiny. Krom exekutorů banky a nebankovní společnosti a právníci. Zákonodárci nyní přesto ulevili dětem. Měli by najít rozum a odvahu, aby pomohli i dospělým dlužníkům. Autor je novinář a bývalý politik. Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku. Glosa Martina Komárka: Těším se na „vejšku“. Ona je však slabá Přečíst článek ›

