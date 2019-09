Glosa Martina Komárka: Maršálův striptýz

Boj proti sochám není normální. Když třicet let okolo nějaké nevzrušeně korzujeme a pak si vzpomeneme, že je to ztělesněný upír, to už působí jako klinický případ. Mohla by se o tom napsat i opera. Na konci by kamenný Koněv zastřelil starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře dvěma dávkami z kalašnikova. Muž v prezidentské lóži by tomu zatleskal.

Martin Komárek | Foto: ČTK/Petrášek Radek

Kolář však o tragédii nestojí. Z tématu, které je v jádru vážné, vyšvihl komedii. Puritáni za středověku nasazovali nahým antickým sochám fíkové listy. Radnice Prahy 6 se rozhodla zakrýt hanbatého maršála celého. A nedosti na tom. Po gestu nebývalé prudérnosti přišel čin nanejvýš prostopášný. Socha byla znovu odhalena a ponechána v dráždivé nahotě rudoarmějské uniformy. Glosa Martina Komárka: Vyšší důchodový věk bude pro lidi plusem Přečíst článek › Zahořklost lidí, kteří i po třiceti letech svobody promítají do sochy vztek nad ruskou okupací, lze chápat. Tragédie osmašedesátého je pořád v zemi cítit. Lze chápat i lidi, kteří jsou vděčni Rudé armádě za osvobození většiny Československa v pětačtyřicátém. Politici by se k tomu měli postavit důstojně a chytře. Ti z Prahy 6 vymysleli velký striptýz na veřejném prostranství. Místo nevinné sochy znemožnili nejen sebe, ale zesměšňují i Česko. (Tedy pokud se o ně někdo zajímá). Po tomhle nemravném kabaretu je každé skutečné řešení špatné. Ať už pomník zůstane na místě, nebo bude někam předán či prodán, rozruch dlouho neutuchne. Země zbytečných svárů bude mít další. Místní vrchnost zbodala, co mohla. Je z toho cesta ven? Snad jen celostátní anketa. Symbolický smysl sochy se totiž týká celé země. Glosa Martina Komárka: Kellner je jedinečný, i když hlásá nesmysl Přečíst článek ›

Autor: Martin Komárek