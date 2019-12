Podíváte-li se na stránky Sputniku, nebo si dokonce pustíte Russia Today, musíte obdivovat, jak skvěle manipulují informacemi. Využívají zbraní svého „nepřítele“. Marginální český národovec, zuřivý nepřítel Evropské unie, je povýšen na hlasatele pravdy. Ti, kdo kritizují ruskou rozpínavost, jsou pasováni na zločinné demagogy.

Jenže co s tím? Jaký je to přestupek? Lež není trestná, polopravda už vůbec ne. BIS upozorňuje, to je všechno, co může dělat. Prezident se právem ohrazuje: Všichni říkáme své názory.

Moderní doba přehlcená informacemi nechává odpovědnost na jednotlivci: Co je seriózní zpráva, a co Fake News? Člověk si musí pomoci vlastní zkušeností a kritickým rozumem. K ruce by mu měla být veřejnoprávní a další solidní média. Děti by měla vést škola. A ta to zatím neumí.

I kdyby BIS odhalila gurua ruské propagandy, může na něj jen ukázat: „Ten člověk je zlý.“ On by odpověděl: „BIS je zlá.“ V tom je paradox moderní slovní války.

Neslouží Putinovi nejlépe naši netolerantní „západofilové“? Svého prezidenta nazývají ruským švábem a šéfa spojenecké velmoci, která garantuje naši suverenitu, nezodpovědným pitomcem. Dokázal by ruský guru víc?